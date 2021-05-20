В Уфе состоится Межрегиональный форум «Писатель XXI века»

«Созидающее слово» — проект, направленный на организацию перевода и издания произведений башкирских писателей на русский и другие языки, и, таким образом, распространение башкирской литературы в России и других странах. А литературный форум даст возможность писателям пообщаться, обменяться опытом и укрепить связи.

Заки Алибаев, председатель Союза писателей РБ