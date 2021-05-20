В Уфе состоится Межрегиональный форум «Писатель XXI века»

Совместно с партнерами Союз писателей Башкирии разработал проект «Илаһи һүҙ» — «Созидающее слово», выигравший грант Главы республики. Об этом рассказали в пресс-службе Всемирного курултая башкир.

Фото №1 - В Уфе состоится Межрегиональный форум «Писатель XXI века»

Целью проекта является сохранение культурного наследия башкирского народа и выработка механизмов развития национальной литературы. Проект разделили на два этапа и реализуют в течение текущего года.

На первом этапе предполагается организация конкурса произведений, которые необходимо перевести на русский язык. Для этого будет сформирована экспертная группа, которая будет осуществлять отбор заявок от конкурсантов и дальнейшее определение 10 победителей.

Победители смогут перевести за счет средств гранта свои произведения с помощью профессиональных переводчиков.

На втором этапе предполагается проведение Межрегионального форума «Писатель XXI века». В нем примут участие не менее 270 человек — экспертов, общественных деятелей, членов Союза писателей РБ. В рамках форума планируется обсуждение актуальных вопросов: проблемы региональной, современной, детской литератур, книгоиздательства, перевода и многих других.

«Созидающее слово» — проект, направленный на организацию перевода и издания произведений башкирских писателей на русский и другие языки, и, таким образом, распространение башкирской литературы в России и других странах. А литературный форум даст возможность писателям пообщаться, обменяться опытом и укрепить связи.

Заки Алибаев, председатель Союза писателей РБ

Фото: ИА «Башинформ»

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