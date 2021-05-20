В Уфе состоится Межрегиональный форум «Писатель XXI века»

Совместно с партнерами Союз писателей Башкирии разработал проект «Илаһи һүҙ» — «Созидающее слово», выигравший грант Главы республики. Об этом рассказали в пресс-службе Всемирного курултая башкир.
Целью проекта является сохранение культурного наследия башкирского народа и выработка механизмов развития национальной литературы. Проект разделили на два этапа и реализуют в течение текущего года.
На первом этапе предполагается организация конкурса произведений, которые необходимо перевести на русский язык. Для этого будет сформирована экспертная группа, которая будет осуществлять отбор заявок от конкурсантов и дальнейшее определение 10 победителей.
Победители смогут перевести за счет средств гранта свои произведения с помощью профессиональных переводчиков.
На втором этапе предполагается проведение Межрегионального форума «Писатель XXI века». В нем примут участие не менее 270 человек — экспертов, общественных деятелей, членов Союза писателей РБ. В рамках форума планируется обсуждение актуальных вопросов: проблемы региональной, современной, детской литератур, книгоиздательства, перевода и многих других.
Фото: ИА «Башинформ»