В Башкирии 9-летний ребёнок заблудился в лесу

Госкомитет РБ по ЧС сообщает, что с начала мая в Башкирии заблудились 17 человек. Все пропавшие были оперативно найдены.
Так, 11 мая в лесу недалеко от деревни Казадаевка Стерлитамакского района пропал 9-летний мальчик. К счастью, ребёнку удалось самостоятельно выйти к дороге, несмотря на тёмное время суток. Его заметили прохожие, которые и отвели мальчика к полицейским.
А 16 мая в Зианчуринском районе недалеко от села Тазларово пропала 72-летняя женщина. Пенсионерка потерялась в горах, но была быстро найдена сотрудниками правоохранительных органов.