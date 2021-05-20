В Башкирии 9-летний ребёнок заблудился в лесу

Госкомитет РБ по ЧС сообщает, что с начала мая в Башкирии заблудились 17 человек. Все пропавшие были оперативно найдены.

Так, 11 мая в лесу недалеко от деревни Казадаевка Стерлитамакского района пропал 9-летний мальчик. К счастью, ребёнку удалось самостоятельно выйти к дороге, несмотря на тёмное время суток. Его заметили прохожие, которые и отвели мальчика к полицейским.