Депутаты Башкирии рассмотрят закон о туристских маршрутах

Туристкие маршруты узаконят. В Госсобрании республики прошло заседание президиума башкирского парламента. Одним из вопросов стало внесение изменений в закон о туристской деятельности в республике. Его рассмотрят в первом чтении 27 мая.

Изменения коснутся и жилищной сферы. Для застройщика, взявшего на себя обязательства возведения домов для обманутых дольщиков, снизят размер арендной платы за землю. На заседании депутаты парламента наградили семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыкужину и ее тренера Юрия Чертока.