Депутаты Башкирии рассмотрят закон о туристских маршрутах

Туристкие маршруты узаконят. В Госсобрании республики прошло заседание президиума башкирского парламента. Одним из вопросов стало внесение изменений в закон о туристской деятельности в республике. Его рассмотрят в первом чтении 27 мая.

Изменения коснутся и жилищной сферы. Для застройщика, взявшего на себя обязательства возведения домов для обманутых дольщиков, снизят размер арендной платы за землю. На заседании депутаты парламента наградили семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыкужину и ее тренера Юрия Чертока.

Впервые хотим на законодательный уровень поднять туристские маршруты – границы, цель маршрутов, обеспечение защиты. Чтобы не было таких примеров вандализма, как с Инзерскими зубчатками.

Константин Толкачёв, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан
Уфимская волна