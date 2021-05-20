ГИБДД Уфы проведёт проверки нарушителей на электросамокатах

В Уфе пройдут рейды по выявлению нарушителей на электросамокатах. ГИБДД города сообщает о старте спецоперации «Электросамокат».

Данный вид транспорта стал очень популярен у уфимцев. Горожан привлекает доступность, многофункциональность электросамокатов – на них могут кататься даже дети. Вот только правила дорожного движения многие перестали учитывать.

С начала года уже 7 человек получили разного рода травмы при управлении электросамокатом. Зачастую горожане пренебрегают самыми основными правилами дорожного движения, выезжают на проезжую часть, ставя под угрозу не только своё здоровье, но и здоровье других участников движения.

Госавтоинспекция города Уфы напоминает, что передвигающиеся на электрических самокатах несут ответственность за нарушение Правил, как пешеходы в соответствии с законодательством. пресс-служба ГИБДД РБ