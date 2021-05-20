«Могли выкрасть»: появилась неожиданная версия исчезновения 15-летней девочки из Башкирии

В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропала 15-летняя жительница Месягутово Олеся Сафонова. Девочка исчезла 18 мая. В этот день она собралась и вышла на прогулку, однако домой подросток так и не вернулась.

Близкие друзья и родственники обеспокоены таким долгим отсутствием Олеси. По их словам, девочка никогда не заставляла так переживать за нее. Они рассказали изданию «ГорОбзор» неожиданную версию происходящего.

«В тот день она пошла гулять. Одна. Думаю, что ее могли выкрасть, ведь ее не было дома 12 часов, и столько времени быть на улице – это много» родственница Олеси

Перед своим исчезновением Олеся оставила странное послание в социальных сетях. Она написала, что «уходит в закат, не оставляя прощальных записок». Тем не менее родственники уверяют, что никаких проблем у школьницы не было.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серо-зеленые.

Была одета: черная куртка, синие джинсы, разноцветные кроссовки.