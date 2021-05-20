В Башкирии детям войны начнут выдавать удостоверения

Детям войны начнут выдавать удостоверения до 22 июня. Списки формирует Республиканский центр социальной поддержки населения. Об этом сообщили в региональном Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения. Никаких заявлений и личных обращений от жителей не требуется.
Выдача удостоверений будет организована через администрации районов и городов. К категории «дети войны» относятся более 189 тысяч жителей Башкортостана. Среди них и ветеран, активный общественный деятель Андрей Ширяев из Уфы. Его трудовой стаж достигает 80 лет.
Пенсионер Андрей Ширяев относится к категории «дети войны». Он родился в октябре 1928 года. Когда Германия напала на Советский Союз, ему было всего 12 лет. Несмотря на юный возраст, он наравне со взрослыми работал в колхозе. Поэтому на сегодня его стаж – 80 лет. Также пенсионер ведет активную общественную работу, руководит ветеранской организацией. А молодым рассказывает, что такое война.
По словам Андрея Ширяева, для его семьи 9 мая – особая дата. Это день радости и боли, но важно сохранять память о великом подвиге народа и поколении победителей, которые подарили потомкам мирное небо над головой.
Сам пенсионер – постоянный участник уроков мужества в уфимских школах. У Андрея Ширяева есть совет для подрастающего поколения.