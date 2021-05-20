В Башкирии детям войны начнут выдавать удостоверения

Война – это проклятое слово. Замечательный наш писатель Лев Николаевич Толстой сказал: «Война – это противное естеству человечества состояние». Вот что такое война. Мне кажется, мудрее и точнее не скажешь. Но так получилось, что мы живем с этим словом «война». И вот замечательный писатель, участник блокады Ленинграда Юрий Петрович Воронов вот как сказал всем нам в назидание: «Чтобы опять по планете метели войны не мели, людям память нужна. Как бы ни было им трудно с нею». Вот я считаю, что никуда нам не деваться от войны.

Андрей Ширяев