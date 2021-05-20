В Башкирии детям войны начнут выдавать удостоверения

Детям войны начнут выдавать удостоверения до 22 июня. Списки формирует Республиканский центр социальной поддержки населения. Об этом сообщили в региональном Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения. Никаких заявлений и личных обращений от жителей не требуется.

Выдача удостоверений будет организована через администрации районов и городов. К категории «дети войны» относятся более 189 тысяч жителей Башкортостана. Среди них и ветеран, активный общественный деятель Андрей Ширяев из Уфы. Его трудовой стаж достигает 80 лет.

Пенсионер Андрей Ширяев относится к категории «дети войны». Он родился в октябре 1928 года. Когда Германия напала на Советский Союз, ему было всего 12 лет. Несмотря на юный возраст, он наравне со взрослыми работал в колхозе. Поэтому на сегодня его стаж – 80 лет. Также пенсионер ведет активную общественную работу, руководит ветеранской организацией. А молодым рассказывает, что такое война. 

Фото №1 - В Башкирии детям войны начнут выдавать удостоверения

Война – это проклятое слово. Замечательный наш писатель Лев Николаевич Толстой сказал: «Война – это противное естеству человечества состояние». Вот что такое война. Мне кажется, мудрее и точнее не скажешь. Но так получилось, что мы живем с этим словом «война». И вот замечательный писатель, участник блокады Ленинграда Юрий Петрович Воронов вот как сказал всем нам в назидание: «Чтобы опять по планете метели войны не мели, людям память нужна. Как бы ни было им трудно с нею». Вот я считаю, что никуда нам не деваться от войны. 

Андрей Ширяев

По словам Андрея Ширяева, для его семьи 9 мая – особая дата. Это день радости и боли, но важно сохранять память о великом подвиге народа и поколении победителей, которые подарили потомкам мирное небо над головой.

Это не совсем праздник народный. Почему я говорю так? Потому что из 700 тысяч ушедших на войну башкирских солдат и офицеров не вернулись и до сих пор считаются пропавшими без вести 127 тысяч. Вот для их родственников, для их близких этот день праздник или нет? Нет, конечно. Другое дело это, конечно, торжество. Я считаю, это великое торжество нашего народа и нашего государства.

Андрей Ширяев

Сам пенсионер – постоянный участник уроков мужества в уфимских школах. У Андрея Ширяева есть совет для подрастающего поколения. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Если ты еще не созрел поклониться, помолчи минуту, отдай дань уважения человеку поколения, которое для вас сделало замечательную жизнь.

Андрей Ширяев
Уфимская волна