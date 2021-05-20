Жителя Уфы спасли от смерти в воде

19 мая на пляже «Берег солнца» спасли утопающего. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

30-летний мужчина отдыхал на берегу в компании друзей, но в какой-то момент устал и решил отправиться домой. Чтобы сократить путь, уфимец попытался переплыть водоём. Но на середине пути силы покинули его, и он начал тонуть.

К счастью, на берегу дежурили сотрудники УГЗ, которые заметили утопающего и успели вытащить его из воды. Мужчину доставили на противоположный берег, куда так стремился уфимец. Предположительно, мужчина был пьян.