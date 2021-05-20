Выпускников Башкирии призвали отказаться от запуска воздушных шаров

Ежегодно в небо запускаются миллионы воздушных и гелиевых шаров. Однако это очень вредно для экологии. Латекс, из которого производят шары, наносит существенный вред окружающей среде при разложении, а птицы и другие животные принимают лопнувшие шарики за еду – они запутываются или травятся, что приводит их к гибели. А в светошарах находятся батарейки, которые из-за своего состава крайне опасны для почвы и воды. Такие приборы необходимо утилизировать в специальные мусорки.