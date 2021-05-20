Выпускников Башкирии призвали отказаться от запуска воздушных шаров

Министерство экологии Башкирии обратилось к администрациям учебных учреждений и выпускникам с просьбой не запускать в праздничный день воздушные шары, светошары и «китайские» фонарики.

Фото №1 - Выпускников Башкирии призвали отказаться от запуска воздушных шаров

Ежегодно в небо запускаются миллионы воздушных и гелиевых шаров. Однако это очень вредно для экологии. Латекс, из которого производят шары, наносит существенный вред окружающей среде при разложении, а птицы и другие животные принимают лопнувшие шарики за еду – они запутываются или травятся, что приводит их к гибели. А в светошарах находятся батарейки, которые из-за своего состава крайне опасны для почвы и воды. Такие приборы необходимо утилизировать в специальные мусорки.

Мы поддерживаем инициативу профессиональных экологов об ограничении запуска воздушных и гелиевых шаров, небесных фонариков во время массовых мероприятий и разделяем обеспокоенность тем, что традиция запуска шаров в воздух не только ухудшает экологическую ситуацию, но и приводит к гибели животных, в том числе на заповедных территориях.

Урал Искандаров, министр природопользования и экологии РБ 

В среднем более 2 тысяч кг неперерабатываемого пластика и латекса могут попасть в окружающую среду, если все 700 тысяч выпускников запустят хотя бы по одному шарику. Министерство призывает учебные учреждения отказаться от такого способа попрощаться со школой.

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