В Уфе под колёса машины попал парень на электросамокате

В Уфе вновь зафиксирована авария с участием электросамоката. Это уже восьмой случай подобного ДТП с начала года.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, 19 мая 45-летний уфимец двигался по проспекту Октября на «Шевроле Нива». При повороте на улицу Братьев Кадомцевых мужчина допустил наезд на 23-летнего парня на электросамокате, который двигался по велодорожке.

Пострадавший парень получил ушибы и обратился за помощью к медикам. Все обстоятельства аварии расследуют сотрудники ГИБДД.