В Уфе стартовал второй тур чемпионата Башкирии по футболу

На стадионе «Нефтяник» команда «Уфа-2004» принимала «Жемчужину» из Булгаково. Уже на 5-й минуте гости вышли вперед. В конце первого тайма прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Артем Пикарев.

Несмотря на это на протяжении всей игры «Уфа-2004/» атаковала и сумела сравнять счет. Под занавес встречи Дэвид Ханов поразил ворота прямым ударом с углового. Итог встречи – 1:1.

По итогам встречи команды занесли в свою копилку по одному результативному баллу. Для тех и других это первые очки в нынешнем турнире. Второй тур чемпионата продолжится в выходные.