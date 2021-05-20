В Уфе школьников обучают цифровой грамотности

Цифровой инкубатор для школьников. В Башкирском государственном университете обучают детей цифровой грамотности. Ученики 4-6-х классов познают не только информатику, но в комплексе и такие предметы как статистика, финансовая математика и английский язык.
Это как раз те дисциплины, считают преподаватели вуза, без знания которых ребенку будет тяжело освоиться в жизни, учитывая темпы цифровизации общества. Занятия для детей проводятся на бесплатной основе, но попасть в инкубатор можно после экзаменационного отбора.