В Уфе школьников обучают цифровой грамотности

Цифровой инкубатор для школьников. В Башкирском государственном университете обучают детей цифровой грамотности. Ученики 4-6-х классов познают не только информатику, но в комплексе и такие предметы как статистика, финансовая математика и английский язык.

Это как раз те дисциплины, считают преподаватели вуза, без знания которых ребенку будет тяжело освоиться в жизни, учитывая темпы цифровизации общества. Занятия для детей проводятся на бесплатной основе, но попасть в инкубатор можно после экзаменационного отбора.

Мы на следующий год мы планируем продолжить эту работу и пригласить этих же детей для дальнейшего развития, довести их до выпускного класса, чтобы потом они пришли к нам.

Лариса Розанова, доцент кафедры цифровой экономики Башкирского государственного университета
Уфимская волна