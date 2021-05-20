В Уфе школьников обучают цифровой грамотности

Мы на следующий год мы планируем продолжить эту работу и пригласить этих же детей для дальнейшего развития, довести их до выпускного класса, чтобы потом они пришли к нам.

Лариса Розанова, доцент кафедры цифровой экономики Башкирского государственного университета