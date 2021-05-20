В Уфе наградили победителей конкурса «История моей семьи в архивных документах»

До седьмого колена. В Уфе наградили победителей четвертого открытого республиканского генеалогического конкурса «История моей семьи в архивных документах». Научно-исследовательские работы присылали не только жители Башкортостана, но также других регионов и стран ближнего В Уфе открылась выставка работ учеников художественной школы зарубежья.

В этом году конкурс посвятили Всероссийской переписи населения. В некоторых работах шежерэ доходили не только до седьмого поколения, а охватывали родословную со времен Ивана Грозного.

Копия шежере. Оригинал находится в деревне. Оно с 12-13 вв. Из шежере я узнал, что моими предками были сибирские татары.

Альберт Гильданов, студент Башкирского государственного университета
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