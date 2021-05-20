В Уфе наградили победителей конкурса «История моей семьи в архивных документах»

До седьмого колена. В Уфе наградили победителей четвертого открытого республиканского генеалогического конкурса «История моей семьи в архивных документах». Научно-исследовательские работы присылали не только жители Башкортостана, но также других регионов и стран ближнего В Уфе открылась выставка работ учеников художественной школы зарубежья.