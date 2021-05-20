В Башкирии начальника одного из отделений ГИБДД арестовали за взятку

В Нефтекамске начальник отделения ГИБДД был пойман на взяточничестве. Об этом сообщает следственный комитет республики.

38-летний сотрудник Госавтоинспекции в июне 2018 года через посредника получил взятку в размере 30 тысяч рублей, чтобы посодействовать в получении водительских прав.

К слову, ранее начальника отделения уже обвиняли в превышении должностных полномочий. Однако в прошлый раз он попросил своего родственника не отправлять материалы административного дела в суд.