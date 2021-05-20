В Башкирии от коронавируса скончались почти 500 человек

Так, за последние сутки в Башкирии было зарегистрировано ещё 89 новых случаев заражения. За всё время пандемии этот показатель достиг уже 37 218. С выздоровлением было выписано 118 пациентов за сутки, за всё время – 34 939. Скончались ещё трое (за всё время – 499).