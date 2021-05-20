Общество «Знание» проводит всероссийский просветительский марафон

В России проходит третий съезд Общероссийской организации «Общество «Знание». Мероприятие пройдет с 20 по 22 мая.

Марафон открыл Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, к мероприятию подключатся практически все старшеклассники России – от Дальнего Востока до Калининграда.

«Обращаясь к нашим школьникам, я хотел бы сказать, что в этом марафоне у вас есть уникальная возможность - вы сами выбираете, кого вы хотите послушать, какой лектор вам интересен. Потому что вся программа этого трехдневного марафона сформирована по вашим интересам, по вашим предложениям»

Сергей Кириенко

Просветительские мероприятия пройдут как в онлайн, так и офлайн форматах. Жители республики смогут принять участие в марафоне и получить новые знания просмотрев интернет-трансляции лекций на сайте – marathon.znanierussia.ru.

На форуме также выступит основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Перед нами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена.

Сергей Кириенко

Как сообщает ТАСС, в качестве лекторов выступят более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах. Среди них – кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, руководитель Академии русского балета Николай Цискаридзе, российский пианист Денис Мацуев, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

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