Общество «Знание» проводит всероссийский просветительский марафон

В России проходит третий съезд Общероссийской организации «Общество «Знание». Мероприятие пройдет с 20 по 22 мая.
Марафон открыл Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, к мероприятию подключатся практически все старшеклассники России – от Дальнего Востока до Калининграда.
Просветительские мероприятия пройдут как в онлайн, так и офлайн форматах. Жители республики смогут принять участие в марафоне и получить новые знания просмотрев интернет-трансляции лекций на сайте – marathon.znanierussia.ru.
На форуме также выступит основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
Как сообщает ТАСС, в качестве лекторов выступят более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах. Среди них – кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, руководитель Академии русского балета Николай Цискаридзе, российский пианист Денис Мацуев, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
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