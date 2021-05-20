Общество «Знание» проводит всероссийский просветительский марафон

«Обращаясь к нашим школьникам, я хотел бы сказать, что в этом марафоне у вас есть уникальная возможность - вы сами выбираете, кого вы хотите послушать, какой лектор вам интересен. Потому что вся программа этого трехдневного марафона сформирована по вашим интересам, по вашим предложениям»

Сергей Кириенко