Житель Башкирии серьёзно пострадал при пожаре

Накануне, 19 мая, в Башкирии произошёл серьёзный пожар. Возгорание зафиксировано в селе Мраково Кугарчинского района.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, в пожаре пострадал 49-летний мужчина. Он отравился продуктами горения и был в срочном порядке госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое.
Предварительная причина случившегося – неосторожность при курении. Однако точные обстоятельства произошедшего предстоит установить.
С начала 2021 года в пожарах погибли уже 120 человек. 25% от всех погибших пострадали из-за неосторожного курения.