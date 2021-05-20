В Башкирию поступили первые дозы вакцины «КовиВак» Центра имени Чумакова

Препарат «КовиВак» разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. В отличие от предшественников — «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКороны», он содержит вирус, а не его фрагменты. При этом сам вирус деактивирован, то есть обезврежен и безопасен для человека (препарат содержит действующее вещество антиген инактивированного коронавируса SARS-CoV-2 не менее 3 мкг). Это классическая инактивированная цельновирионная вакцина (цельновирионная инактивированная — на основе «убитого» целого коронавируса, это классический тип вакцин, масштабно производимых и используемых еще с прошлого века).