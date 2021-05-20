В Башкирию поступили первые дозы вакцины «КовиВак» Центра имени Чумакова

В Башкирию поступила третья из зарегистрированных вакцин – «КовиВак». По сообщению регионального Минздрава, республика получила первую партию в количестве 2 340 доз.
Главное отличие новой вакцины от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» в том, что ее можно хранить в плюсовой температуре – от 2 до 8 градусов тепла. Мороз лишь испортить вакцину, говорят разработчики. Первый и второй компонент прививки будут сделаны с интервалом в две недели.
Препарат «КовиВак» разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. В отличие от предшественников — «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКороны», он содержит вирус, а не его фрагменты. При этом сам вирус деактивирован, то есть обезврежен и безопасен для человека (препарат содержит действующее вещество антиген инактивированного коронавируса SARS-CoV-2 не менее 3 мкг). Это классическая инактивированная цельновирионная вакцина (цельновирионная инактивированная — на основе «убитого» целого коронавируса, это классический тип вакцин, масштабно производимых и используемых еще с прошлого века).
Вакцина официально зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Ее поставки в регионы начались с 28 марта. По состоянию на сегодня выпущено 70 тысяч доз вакцины.