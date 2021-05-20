В Уфе форум «Территория женского счастья» в первый день работы собрал около 2 тыс гостей

За первый день работы гостями Всероссийской Академии «Территория женского счастья» стали около двух тысяч представительниц прекрасного пола. В Уфимском Конгресс-холле «Торатау» проходит крупнейший женский форум.

Масштабы первого дня поражают. На форуме собрались женщины, которые хотят менять жизнь в лучшую сторону. Круглые столы проходили на восьми площадках. В Уфе очная встреча проходит впервые. До этого организаторы побывали в 14 районах и городах республики, где вместе с различными специалистами консультировали женщин.