В России медработников предлагают приравнять к представителям власти

Обидел врача – попал за решетку. В Госдуму внесли проект закона, которым предлагается приравнять медицинских работников к представителям власти. Это будет касаться ответственности за нападение или оскорбление врачей. Статью «Применение насилия в отношении представителя власти» дополнят составом преступления об агрессии по отношению к медработникам.

Как именно будет ужесточено наказание – решит правительство России. Сейчас эта статья распространяется на полицейских, росгвардейцев и других силовиков.

Кроме того, законопроектом предусматривается и бесплатная юридическая помощь, для того чтобы врачи могли защищать свои права. И обязательно медицинское страхование. На данный момент считаем, что этот законопроект очень своевременен и будет иметь успех

Юрий Игнатьев, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая россия»
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Члены фракции «Справедливая Россия» подчеркивают, что буквально в каждом регионе нашей страны с пугающей регулярностью происходят инциденты, связанные с нападением на сотрудников «скорой помощи» и врачей больниц. А многие медики, чувствуя свою незащищенность, со временем уходят из системы здравоохранения.

Уфимская волна