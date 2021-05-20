В России медработников предлагают приравнять к представителям власти

Кроме того, законопроектом предусматривается и бесплатная юридическая помощь, для того чтобы врачи могли защищать свои права. И обязательно медицинское страхование. На данный момент считаем, что этот законопроект очень своевременен и будет иметь успех

Юрий Игнатьев, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая россия»