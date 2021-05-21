Предварительное голосование «Единой России» стартует 24 мая

Всю жизнь старался принести пользу республики, чтобы дороги были безопасные, качественные, чтобы на них никто не погибал. И Радий Фаритович это сделал. Он заставил людей работать в этой связке. Я очень рад, что он меня в эту команду взял.

Динар Гильмутдинов, участник праймериз