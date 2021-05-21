Предварительное голосование «Единой России» стартует 24 мая

24 мая стартует предварительное голосование. Избиратели по всей стране смогут принять участие в праймериз «Единой России» и определить, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования, 19 сентября. 

В Башкортостане зарегистрировано на предварительное голосование 156 человек. Основной костяк составляют люди в возрасте от 36 до 50 лет – их 45%. Среди участников предварительного голосования почти половина (43%) не являются членами «Единой России». Самой молодой участнице едва исполнился 21 год, а самый пожилой отметит в текущем году 72-й день рождения.

Наша главная задача – сформировать в Госдуме башкортостанскую фракцию. Людей команды Хабирова, людей, которые связывают свое будущее с республикой.

Шамиль Валеев, участник праймериз

Всю жизнь старался принести пользу республики, чтобы дороги были безопасные, качественные, чтобы на них никто не погибал. И Радий Фаритович это сделал. Он заставил людей работать в этой связке. Я очень рад, что он меня в эту команду взял.

Динар Гильмутдинов, участник праймериз
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