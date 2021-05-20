Радий Хабиров провел встречу с австрийским послом Йоханнесом Айгнером

Потенциал двух республик. Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Австрии в России Йоханнесом Айгнером. Обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между сторонами в экономической, гуманитарной и социальной сферах.

Руководитель региона отметил потенциал реализации совместных инвестиционных проектов. Так, в Абзелиловском районе готовится к запуску второй в России завод по производству белого цемента компании «Цемикс». Успешно развивается входящий в австрийский концерн Palfinger ишимбайский завод «Инман», выпускающий крано-манипуляторные установки. Для увеличения торгового оборота между Башкортостаном и Австрией в Вене работает представительство республики.

Мы рассматриваем Австрию как одного из ведущих партнёров республики. Здесь работают крупные предприятия австрийского бизнеса, и Башкортостан готов оказывать всю необходимую поддержку этим производствам.

На эффективном развитии двухсторонних отношений пока сказывается пандемия коронавируса. Но после снятия ограничений и открытия границ Башкортостан ждёт визита большой австрийской бизнес-миссии. Планируется, что приезд состоится уже в этом году. Также Глава Башкортостана пригласил зарубежных партнеров посетить Всемирную Фольклориаду, которая пройдет в начале июля. Посол Йоханнес Айгнер в свою очередь отметил, кто он впечатлён богатой культурой республики, и выразил высокую заинтересованность в сотрудничестве в разных сферах.