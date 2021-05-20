Жительница Уфы упала с пандуса вместе с сыном-инвалидом в коляске

Установленные в подземных пешеходных переходах пандусы, в том числе на проспекте Октября, не соответствуют действующим нормативам. Так как в период их строительства не было нормативной документации, которая бы регламентировала создание доступной среды для маломобильных граждан.

Вячеслав Чернов, начальник отдела по развитию доступной городской среды управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы