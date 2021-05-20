Жительница Уфы упала с пандуса вместе с сыном-инвалидом в коляске

Уфимка Регина Сафронова получила тяжелые травмы, пытаясь спуститься в подземный переход вместе с сыном-инвалидом. На пандусе уклоном почти в 45 градусов тяжелое кресло вместе с ребенком и его мамой упало на гранитные плиты. Каким-то чудом 10-летний Эльдар с диагнозом ДЦП не пострадал, а вот женщине понадобилась помощь медиков.  

Попытка спуститься в подземный переход на остановке «Аграрный университет» едва не закончилось трагедией для Регины Сафроновой и ее сына Эльдара. К недоступной среде для колясочников женщина уже привыкла. Говорит, это касается транспорта, посещения магазинов и некоторых соцобъектов. А теперь список пополнился и пандусами в подземных переходах. На крутом уклоне она не удержала мальчика весом в 30 килограммов и тяжёлое кресло, в котором он сидел. 

Травмы ребенок не получил. Здесь был рюкзачок его детский. Он головой упал на ступеньки, но головой приземлился на этот рюкзак. А я сверху на него упала. Вот такие раны получила, ходить не могла, было очень больно. Вызвала скорую помощь. 

Регина Сафронова, жительница г. Уфы
Фото №1 - Жительница Уфы упала с пандуса вместе с сыном-инвалидом в коляске

Бригада медиков отвезла пострадавших в 21-ю городскую больницу. Женщину и ребенка осмотрел травматолог. После снимка головы Регине Сафроновой поставили диагноз сотрясение головного мозга. 

Я как здоровый человек получила травму, не удержав. Мамы могут быть с младенцами, с колясками. Я вчера выложила пост в соцсетях. В комментариях люди писали, что там даже со здоровыми детьми почти невозможно пройти. Ситуация в городе, так скажем, катастрофическая.

Регина Сафронова, жительница г. Уфы
Фото №2 - Жительница Уфы упала с пандуса вместе с сыном-инвалидом в коляске
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Пешеходных переходов в Уфе немного, и все они спроектированы и построены ещё в середине прошлого века. Исключение составляет подземный объект на остановке «Бульвар славы». В него инвалиды-колясочники могут спуститься даже без посторонней помощи. А новый  электроподъемник в переходе на «Юношеской библиотеке» сломали вандалы. 

Установленные в подземных пешеходных переходах пандусы, в том числе на проспекте Октября, не соответствуют действующим нормативам. Так как в период их строительства не было нормативной документации, которая бы регламентировала создание доступной среды для маломобильных граждан.   

Вячеслав Чернов, начальник отдела по развитию доступной городской среды управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

Сейчас администрация города ищет источники финансирования для модернизации существующих подземных переходов. В них либо установят лифты шахтного типа, либо оборудуют удлиненными пандусами для сокращения угла наклона. Деньги, возможно, понадобятся и для других целей. 

Регина Сафронова, как и сотни жителей города с ограниченными возможностями здоровья, годами просит обеспечить им доступную среду в мегаполисе. Работа в данном направлении хоть и ведется, но крайне медленно. Поторопить чиновников пострадавшая теперь намерена не жалобами, а рублём. Компенсацию за полученные травмы при падении на этом пандусе мама Эльдара будет добиваться через суд.

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