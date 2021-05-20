Жительница Уфы упала с пандуса вместе с сыном-инвалидом в коляске

Уфимка Регина Сафронова получила тяжелые травмы, пытаясь спуститься в подземный переход вместе с сыном-инвалидом. На пандусе уклоном почти в 45 градусов тяжелое кресло вместе с ребенком и его мамой упало на гранитные плиты. Каким-то чудом 10-летний Эльдар с диагнозом ДЦП не пострадал, а вот женщине понадобилась помощь медиков.
Попытка спуститься в подземный переход на остановке «Аграрный университет» едва не закончилось трагедией для Регины Сафроновой и ее сына Эльдара. К недоступной среде для колясочников женщина уже привыкла. Говорит, это касается транспорта, посещения магазинов и некоторых соцобъектов. А теперь список пополнился и пандусами в подземных переходах. На крутом уклоне она не удержала мальчика весом в 30 килограммов и тяжёлое кресло, в котором он сидел.
Бригада медиков отвезла пострадавших в 21-ю городскую больницу. Женщину и ребенка осмотрел травматолог. После снимка головы Регине Сафроновой поставили диагноз сотрясение головного мозга.
Пешеходных переходов в Уфе немного, и все они спроектированы и построены ещё в середине прошлого века. Исключение составляет подземный объект на остановке «Бульвар славы». В него инвалиды-колясочники могут спуститься даже без посторонней помощи. А новый электроподъемник в переходе на «Юношеской библиотеке» сломали вандалы.
Сейчас администрация города ищет источники финансирования для модернизации существующих подземных переходов. В них либо установят лифты шахтного типа, либо оборудуют удлиненными пандусами для сокращения угла наклона. Деньги, возможно, понадобятся и для других целей.
Регина Сафронова, как и сотни жителей города с ограниченными возможностями здоровья, годами просит обеспечить им доступную среду в мегаполисе. Работа в данном направлении хоть и ведется, но крайне медленно. Поторопить чиновников пострадавшая теперь намерена не жалобами, а рублём. Компенсацию за полученные травмы при падении на этом пандусе мама Эльдара будет добиваться через суд.