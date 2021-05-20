«Бомба замедленного действия»: как будут обезвреживать территорию «Уфахимпрома»

Чтобы обезвредить экологическую бомбу замедленного действия в Уфе, необходимо выжечь землю на глубину до 5 метров. Речь идёт о территории завода «Уфахимпром». Предприятие не функционирует уже почти 20 лет, но до сих пор, по оценкам экспертов, представляет большую опасность для города. Место осмотрели специалисты и депутаты.

Фенольная катастрофа произошла именно здесь. Утечка на предприятии «Уфахимпром» случилась 30 лет назад. Опасное вещество попало в реки Чернушка, Шугуровка, Уфимка и достигло городского Южного водозабора. Использовать воду из крана было нельзя. Вводили чрезвычайное положение. Уже почти 20 лет завод не работает, и вот принято решение обезвредить территорию «Уфахимпрома». По предварительным прогнозам, необходимо буквально выжигать землю, снимать грунт глубиной примерно 5 метров.

Фото №1 - «Бомба замедленного действия»: как будут обезвреживать территорию «Уфахимпрома»

Это все будет утилизироваться. Когда будет определен объем, будет выбрана технология. Скорее всего, это будет печь, т.к. диоксины уничтожаются при высокой температуре.

Закир Гилязов, директор специализированного центра «Защита» г. Уфы

В шламонакопителе собирается вода после осадков. Содержимое выкачивает и очищает специализированный центр. В этом году в усиленном режиме работали весной – из-за резкого таяния снега. Одна из работниц насосной установки пережила ту самую фенольную катастрофу. Назира Сайранова работала как раз лаборантом и уже на пенсии продолжает дело – не допустить отравления вновь. Несмотря на возраст, в глазах до сих пор искорка, возможно, советское воспитание: трудиться на благо общества.

Фото №2 - «Бомба замедленного действия»: как будут обезвреживать территорию «Уфахимпрома»

Последствия экологической катастрофы несколько лет продолжали распространять сами жители города. С территории пропадал металл, вход был неограничен. Сейчас почти 143 гектара «Уфахимпрома» находятся под наблюдением охраны.

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Огромный шаг сделан в том, что черные копатели не выкапывают трубы, где еще остались химикаты. Но это бомба замедленного действия, и она так и остается опасной для города.

Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию

В июне с территории завода возьмут пробы грунта, воздуха и воды. К концу года, по прогнозам специалистов, будет проведена экспертиза. Тогда станет понятно, на каком участке какой класс опасности. Эксперты обнадёживают и обещают зафиналить эту фенольную историю.

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