«Бомба замедленного действия»: как будут обезвреживать территорию «Уфахимпрома»

Чтобы обезвредить экологическую бомбу замедленного действия в Уфе, необходимо выжечь землю на глубину до 5 метров. Речь идёт о территории завода «Уфахимпром». Предприятие не функционирует уже почти 20 лет, но до сих пор, по оценкам экспертов, представляет большую опасность для города. Место осмотрели специалисты и депутаты.

Фенольная катастрофа произошла именно здесь. Утечка на предприятии «Уфахимпром» случилась 30 лет назад. Опасное вещество попало в реки Чернушка, Шугуровка, Уфимка и достигло городского Южного водозабора. Использовать воду из крана было нельзя. Вводили чрезвычайное положение. Уже почти 20 лет завод не работает, и вот принято решение обезвредить территорию «Уфахимпрома». По предварительным прогнозам, необходимо буквально выжигать землю, снимать грунт глубиной примерно 5 метров.

Это все будет утилизироваться. Когда будет определен объем, будет выбрана технология. Скорее всего, это будет печь, т.к. диоксины уничтожаются при высокой температуре. Закир Гилязов, директор специализированного центра «Защита» г. Уфы

В шламонакопителе собирается вода после осадков. Содержимое выкачивает и очищает специализированный центр. В этом году в усиленном режиме работали весной – из-за резкого таяния снега. Одна из работниц насосной установки пережила ту самую фенольную катастрофу. Назира Сайранова работала как раз лаборантом и уже на пенсии продолжает дело – не допустить отравления вновь. Несмотря на возраст, в глазах до сих пор искорка, возможно, советское воспитание: трудиться на благо общества.

Последствия экологической катастрофы несколько лет продолжали распространять сами жители города. С территории пропадал металл, вход был неограничен. Сейчас почти 143 гектара «Уфахимпрома» находятся под наблюдением охраны.

Огромный шаг сделан в том, что черные копатели не выкапывают трубы, где еще остались химикаты. Но это бомба замедленного действия, и она так и остается опасной для города. Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию