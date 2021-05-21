В Уфе презентовали книгу, посвященную композитору Байрасу Абдуллину

В Уфе состоялась презентация книги «Не опускай голову», которая посвящена композитору Байрасу Абдуллину. В Национальной библиотеке республики собрались родственники, коллеги и поклонники творчества Байраса Абдуллина. Книга посвящена 70-летию со дня его рождения.

Талантливый дирижер был основателем и руководителем многих оркестров в республике. Байрас Фоатович написал несколько десятков композиций, в том числе и переложений для маршей. Многие из них часто звучат на концертных площадках, 48 из них как раз и вошли в книгу. Байрас Абдуллин ушел из жизни 17 лет назад, но оставил после себя богатое музыкальное наследие.

Когда он начал работать в Башкортостане, оказалось, что национальных маршей не так много. Ноты некоторых песен до сих пор не можем найти.

Райса Абдуллина, вдова Байраса Абдуллина

В его песнях много глубины, души, народности. Этим они отличаются.

Алим Каюмов, солист Башкирского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Республики Башкортостан
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