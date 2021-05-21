В Уфе презентовали книгу, посвященную композитору Байрасу Абдуллину

Талантливый дирижер был основателем и руководителем многих оркестров в республике. Байрас Фоатович написал несколько десятков композиций, в том числе и переложений для маршей. Многие из них часто звучат на концертных площадках, 48 из них как раз и вошли в книгу. Байрас Абдуллин ушел из жизни 17 лет назад, но оставил после себя богатое музыкальное наследие.