«Территория женского счастья» в Уфе: итоги первого дня всероссийской академии

За первый день работы участницами академии «Территория женского счастья» в Уфе стали около двух тысяч представительниц прекрасного пола. Благотворительный проект, призванный создать сообщество для творческой и социальной реализации жительниц республики, становится масштабнее и впервые сегодня прошел с приставкой «всероссийский».

Как театр начинается с вешалки, так и праздник начинается в холле. Прекрасную половину человечества на их территории встречают классической музыкой. В таком масштабном формате открытая академия проводится впервые. Участниц форума поприветствовал глава республики Радий Хабиров

Мы будем строить больницы, поликлиники, школы, детские садики, парки – все, чтобы вы получили возможность жить в красивой, хорошей, доброй республике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Автор проекта Каринэ Хабирова за время существования команды академии побывала в 14 районах и городах республики. С женщинами работала бригада специалистов разного профиля: проводились консультации медиков, психологов, диетологов.

У нас большое количество заявок, где хотят провести такую территорию. Значит, это людям нужно, а если нужно, то проект должен жить. И он должен продолжаться. Более того, приятно. Пока не знаем, как осуществим, у нас есть запрос, чтобы провести наш проект в Москве. Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

Площадку Конгресс-холла сегодня можно назвать отдельным миром для женщин. Мастер-классы на 8 разных тем, одной из которых стало обсуждение роли женщины в развитии территории для тех, кто готов вносить изменения не только в пределах семьи, но и в обществе. Как заявляют модераторы, время отойти от гендерных стереотипов.

Мы сегодня отошли от банального озвучивания «давайте равноправие, нас должно быть поровну». Каждый должен быть на своем месте. На первом месте профессиональные качества. Я рада, что в республике много женщин-профессионалов, которые управляют процессами, отраслями. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

Выставка национальных украшений, дефиле в стилизованных костюмах, фотозоны, концерт и даже дерево для загадывания желаний – помимо деловых встреч, территория традиционно стала местом отдыха для женщин. Здесь можно было получить бесплатную консультацию психолога. Многие на форум взяли детей – одной из тем стало обсуждение многодетности.

Существует стереотип, что это те, кто просит помощи. На самом деле они помогают друг другу, а во-вторых, в этих семьях четкая самоорганизация. И огромное количество многодетных семей. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

«Территория женского счастья» сегодня вышла на всероссийский уровень. Спикеры – известные в стране и в республике люди. «Счастье в тебе» – девиз проекта, опыт проведения которого нужно распространить, отметили гости форума.

Нам дали наконец понять, что счастье может длиться не секунду, не две, оно может длиться целый день. Если Башкортостан захочет, мы будем за это молиться. Вся территория станет территорией счастья благодаря этому великому проекту. Арина Шарапова, российская телеведущая

Самое важное – придумать эту грандиозную историю. Не являюсь феминисткой, но женщин люблю невероятно, наши женщины если не самые лучшие, то одни из самых лучших. Алёна Яковлева, народная артистка России