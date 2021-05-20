«Территория женского счастья» в Уфе: итоги первого дня всероссийской академии

За первый день работы участницами академии «Территория женского счастья» в Уфе стали около двух тысяч представительниц прекрасного пола. Благотворительный проект, призванный создать сообщество для творческой и социальной реализации жительниц республики, становится масштабнее и впервые сегодня прошел с приставкой «всероссийский».
Как театр начинается с вешалки, так и праздник начинается в холле. Прекрасную половину человечества на их территории встречают классической музыкой. В таком масштабном формате открытая академия проводится впервые. Участниц форума поприветствовал глава республики Радий Хабиров
Автор проекта Каринэ Хабирова за время существования команды академии побывала в 14 районах и городах республики. С женщинами работала бригада специалистов разного профиля: проводились консультации медиков, психологов, диетологов.
Площадку Конгресс-холла сегодня можно назвать отдельным миром для женщин. Мастер-классы на 8 разных тем, одной из которых стало обсуждение роли женщины в развитии территории для тех, кто готов вносить изменения не только в пределах семьи, но и в обществе. Как заявляют модераторы, время отойти от гендерных стереотипов.
Выставка национальных украшений, дефиле в стилизованных костюмах, фотозоны, концерт и даже дерево для загадывания желаний – помимо деловых встреч, территория традиционно стала местом отдыха для женщин. Здесь можно было получить бесплатную консультацию психолога. Многие на форум взяли детей – одной из тем стало обсуждение многодетности.
«Территория женского счастья» сегодня вышла на всероссийский уровень. Спикеры – известные в стране и в республике люди. «Счастье в тебе» – девиз проекта, опыт проведения которого нужно распространить, отметили гости форума.
Итоги всероссийской «Территории женского счастья» – более двух тысяч участниц. Завтра в Конгресс-холле будет открыто в 2 раза больше площадок с мастер-классами. Регистрация на очную встречу уже завершена. Однако желающие попасть на мастер-классы могут сделать это через официальный сайт «Территории женского счастья», подключившись к онлайн-трансляциям.