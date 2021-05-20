В Уфе впервые с момента открытия в 2007 году отремонтировали ипподром «Акбузат»

Уфимский «Акбузат» впервые отремонтировали после открытия в 2007 году. Привести в порядок удалось, конечно, не весь объект. Работы поделили на несколько этапов. Пока решили первоочередные задачи.

Кажется, еще вчера звезда бразильских игр – сегодня Витязь скромно ждет новых друзей. Олимпийская слава в Рио-де-Жанейро привела Витязя в 2016 году в студию «Вечернего Урганта». Но сейчас звезда конноспортивных соревнований по выездке завершает карьеру. Для участия в состязаниях возраст – а Витязь родился еще в 1998 – да и форма уже не те. С профессионалами сотрудничать уже не получается, а вот с любителями еще вполне.

Сейчас «Акбузат» может похвастаться не только лошадьми, но и проведенным ремонтом. Главная гордость – скаковая дорожка. Покрытие европейского уровня заменили впервые с 2007 года. Отремонтировали двухэтажную конюшню. Уже по ходу возникали вопросы, из-за которых затягивался процесс.

Были выявлены гидроизоляционные проблемы, второй этаж частично обсыпан грунтом, это приводило к намоканию. Ремонт, который проводили, на глазах начал приходить в негодность. Поэтому работы приостановили, гидроизоляцию сделали по законодательству. Руслан Насыров, заместитель директора центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»

Еще наконец-то обустроили леваду – открытую площадку для отдыха лошадей. Между двумя территориями увеличили расстояние, чтобы отчаянные жеребцы, гуляющие по соседству, ненароком не подрались, а бывало и такое. Привели в порядок и конноспортивный манеж.