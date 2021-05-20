В вольерном хозяйстве в Уфе поселился дикобраз

Дружелюбный, но с иглами. В вольерном хозяйстве Горзеленхоза появился новый питомец. Молодой южноафриканский дикобраз пополнил животный мир парка Лесоводов. Сегодня зверек официально получил уфимскую прописку и отдельный дом.

Первым делом нужно обследовать новую территорию. Границы этой клетки 5 на 5 метров теперь будут личным пространством годовалого дикобраза Микаэля. Изучив все вокруг, зверек предпочел спрятаться от любопытных взглядов под домиком. Кстати, вход в него временно закрыли, чтобы дикобраза смогли увидеть гости парка.

Через некоторое время дикобраз адаптировался и даже начал позировать на камеры. Микаэль – первый представитель фауны Африки в вольерном хозяйстве. Он приехал в Уфу еще прошлой осенью из Москвы. Постепенно освоился, доставив немало хлопот своим смотрителям. Грыз абсолютно все, а острыми иглами с легкостью прокалывал сапоги и перчатки.

Он очень дружелюбный и привыкает ко всем, главное – не обижать его. Если зайти, сесть и он на руки залезет – гладь, пожалуйста. А если без настроения, то лучше не трогать. Виктор Крупин, сотрудник по уходу за животными вольерного хозяйства «Горзеленхоза»

Сейчас Микаэль весит около 7 килограммов. Но вырастет длиной до метра, и тогда будет весить почти четверть центнера.

В вольерном хозяйстве теперь стало 60 животных и птиц 22 видов. Кроме того, в новом загоне появился еще и белоснежный пони, который носит довольно грозное имя – Хаммер. Кстати, с Микаэлем они теперь соседи.