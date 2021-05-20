В вольерном хозяйстве в Уфе поселился дикобраз

Дружелюбный, но с иглами. В вольерном хозяйстве Горзеленхоза появился новый питомец. Молодой южноафриканский дикобраз пополнил животный мир парка Лесоводов. Сегодня зверек официально получил уфимскую прописку и отдельный дом.
Первым делом нужно обследовать новую территорию. Границы этой клетки 5 на 5 метров теперь будут личным пространством годовалого дикобраза Микаэля. Изучив все вокруг, зверек предпочел спрятаться от любопытных взглядов под домиком. Кстати, вход в него временно закрыли, чтобы дикобраза смогли увидеть гости парка.
Через некоторое время дикобраз адаптировался и даже начал позировать на камеры. Микаэль – первый представитель фауны Африки в вольерном хозяйстве. Он приехал в Уфу еще прошлой осенью из Москвы. Постепенно освоился, доставив немало хлопот своим смотрителям. Грыз абсолютно все, а острыми иглами с легкостью прокалывал сапоги и перчатки.
Сейчас Микаэль весит около 7 килограммов. Но вырастет длиной до метра, и тогда будет весить почти четверть центнера.
В вольерном хозяйстве теперь стало 60 животных и птиц 22 видов. Кроме того, в новом загоне появился еще и белоснежный пони, который носит довольно грозное имя – Хаммер. Кстати, с Микаэлем они теперь соседи.
Пока что Микаэль будет жить один. Сотрудники шутят, что он еще слишком молод для брака. Увидеть нового обитателя Уфы можно абсолютно бесплатно. Смотрители просят, чтобы еду ему и другим животным не перебрасывали через забор, а передавали сотрудникам. Иначе четвероногим и пернатым обитателям можно причинить вред.