В Уфе из-за сбоя на ТЭЦ произошёл выброс опасных веществ

20 мая в Уфе было установлено превышение в воздухе двух опасных веществ. Об этом сообщили специалисты лаборатории химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС.

В воздухе были выявлены изопропилбензол (образует взрывоопасный пероксид при длительном контакте с воздухом) и бутилацетат (взрывоопасен). Замеры уже были отправлены во все необходимые службы и министерства.

Оказалось, на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в районе Бирского тракта приостановлена подача природного газа, а для работы стал использоваться мазут. 20 мая произошёл сбой в подаче топлива в камеру сгорания, что и привело к нарушению процесса. Уфимцы могли наблюдать чёрный дым из труб теплоэлектроцентрали.