Выступление Илона Маска и Сергея Собянина: в России стартует второй день марафона «Новое Знание»

В России проходит марафон «Новое знание». Сегодня, 21 мая, стартует второй день всероссийского форума, на котором выступят известные спикеры. Так, участников поприветствует предприниматель и инженер Илон Маск, мэр Москвы Сергей Собянин, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.

Фото №1 - Выступление Илона Маска и Сергея Собянина: в России стартует второй день марафона «Новое Знание»

Всего в «Новом знании» принимают участие восемь городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград. 

Организаторы мероприятия также предлагают принять участие в розыгрыше призов.

Участвуйте в розыгрышах, задавайте вопросы спикерам, проходите интеллектуальные тесты и получайте награды: промокоды на онлайн-кинотеатр, образовательную платформу, и платформу Другое Дело.

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