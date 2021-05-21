Выступление Илона Маска и Сергея Собянина: в России стартует второй день марафона «Новое Знание»

В России проходит марафон «Новое знание». Сегодня, 21 мая, стартует второй день всероссийского форума, на котором выступят известные спикеры. Так, участников поприветствует предприниматель и инженер Илон Маск, мэр Москвы Сергей Собянин, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.