В Башкирии в 2021 году отремонтируют 306 подъездов

306 подъездов многоквартирных домов будут капитально отремонтированы в этом году. По республиканской программе парадные домов получают вторую жизнь. В большинстве случаев ремонта не было с момента возведения здания.
Проводка провисла, штукатурка осыпалась. Дом конца 50-го года постройки в поселке Приютово (Белебеевский район) давно нуждался в обновлении. Капремонта, по словам жильцов, здесь не было лет 20. После того, как малоэтажка попала в республиканскую программу, ее начали облагораживать. В порядок за месяц привели три подъезда. На полу появилась плитка, провода поместили под кабель-каналы, а стены после нанесения декоративной штукатурки приобрели приятный цвет.
Восстановили козырек, заменили старые двери, стоимость работ составила порядка 480 тысяч рублей. Ремонт идет и в других домах. В прошлом году в поселке Новый обновили 15 подъездов. Это шесть многоквартирных домов.
Пятиэтажкам по проспекту Салавата Юлаева в Баймаке чуть более полувека. Косметический ремонт периодически делали, а вот капитальный – ни разу. Обновление еще в процессе, но жильцы уже оценили преображение в их доме.
Чтобы попасть в проект, жители должны провести собрание и направить протокол решения в администрацию района до 1 июля. В республике в этом году по программе комплексного ремонта приведут в порядок 306 подъездов. Преображение парадных, конечно, зависит от добросовестности мастеров, но сохранить обновление – задача самих жильцов.