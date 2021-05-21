В Башкирии в 2021 году отремонтируют 306 подъездов

306 подъездов многоквартирных домов будут капитально отремонтированы в этом году. По республиканской программе парадные домов получают вторую жизнь. В большинстве случаев ремонта не было с момента возведения здания.

Проводка провисла, штукатурка осыпалась. Дом конца 50-го года постройки в поселке Приютово (Белебеевский район) давно нуждался в обновлении. Капремонта, по словам жильцов, здесь не было лет 20. После того, как малоэтажка попала в республиканскую программу, ее начали облагораживать. В порядок за месяц привели три подъезда. На полу появилась плитка, провода поместили под кабель-каналы, а стены после нанесения декоративной штукатурки приобрели приятный цвет.

До ремонта подъезды были плохие. Все осыпалось, краска потрескавшаяся была. Сейчас хорошо сделали. Из Уфы дети приезжали, сказали, что красиво сделали. Талгат и Гузель Маннановы

Работаем по предложениям, просят что-то заменить, что-то объясняем. По желанию жильцов, с ними согласовываем. Вадим Инчигулов, директор субподрядной организации

Восстановили козырек, заменили старые двери, стоимость работ составила порядка 480 тысяч рублей. Ремонт идет и в других домах. В прошлом году в поселке Новый обновили 15 подъездов. Это шесть многоквартирных домов.

В этом году также запланировано шесть домов, это 13 подъездов. Жители рады, что подъезды ремонтируются. Надеемся, что на следующий год поселок также войдет в эту программу. Лилия Юнусова, глава администрации Приютовского поссовета

Пятиэтажкам по проспекту Салавата Юлаева в Баймаке чуть более полувека. Косметический ремонт периодически делали, а вот капитальный – ни разу. Обновление еще в процессе, но жильцы уже оценили преображение в их доме.

И во сне такое могли не увидеть. Янылбика Фазлиахметова

Хорошие работники работают, приятные. За собой убирают, мусор не оставляют. Дай Бог, чтобы во всех подъездах сделали такой ремонт Фанзиля Тухватуллина