В Уфу прибыл агитационный поезд Минобороны

На уфимский железнодорожный вокзал прибыл агитационный поезд Министерства обороны России. Эшелон следует от Москвы до Владивостока. За 64 дня состав сделает 51 остановку в крупных городах.

В башкирской столице поезд встретили оркестр, кадеты и курсанты, юнармейцы, ветераны локальных и Великой Отечественной войны. За время стоянки передвижной музей посетили около 20 тысяч человек. Для них были открыты 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооруженных Сил России.

Фото №1 - В Уфу прибыл агитационный поезд Минобороны

И все же платформы с военной техникой вызвали у гостей не меньший интерес. Бронеавтомобили, танки и артиллерийские установки, трофейные внедорожники боевиков, захваченные в Сирии. На платформе также был развернут мобильный пункт приема на службу по контракту. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. То, что кадеты и курсанты узнали из истории музейных экспонатов и архивов, они видели собственными глазами. И даже спустя 76 лет после победы над фашизмом герои помнят, как защищали Родину и с чего все началось. 

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Уфимская волна