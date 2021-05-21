В Уфу прибыл агитационный поезд Минобороны

В башкирской столице поезд встретили оркестр, кадеты и курсанты, юнармейцы, ветераны локальных и Великой Отечественной войны. За время стоянки передвижной музей посетили около 20 тысяч человек. Для них были открыты 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооруженных Сил России.

И все же платформы с военной техникой вызвали у гостей не меньший интерес. Бронеавтомобили, танки и артиллерийские установки, трофейные внедорожники боевиков, захваченные в Сирии. На платформе также был развернут мобильный пункт приема на службу по контракту. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. То, что кадеты и курсанты узнали из истории музейных экспонатов и архивов, они видели собственными глазами. И даже спустя 76 лет после победы над фашизмом герои помнят, как защищали Родину и с чего все началось.