В России принят закон о финансовой поддержке беременных

Государственная дума РФ в третьем чтении приняла закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми.

Теперь семьи могут получить 100% оплату больничного по уходу за детьми до семи лет вне зависимости от стажа работы родителей. Этот законопроект должен оказать существенную помощь молодым семьям или мамам, у которых небольшой стаж работы.

Также финансовая помощь будет оказана женщинам, которые встали на учёт в медицинские организации в ранних сроках беременности. Уже с 1 июля 2021 года им будет предоставляться ежемесячное пособие, если доход семьи ниже прожиточного минимума.

Выплаты с 1 июля смогут получить и неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет, если их доход окажется ниже прожиточного минимума. Пособие будет выплачиваться на каждого ребёнка, если они подходят под данную возрастную категорию.