Илон Маск рассказал российским школьникам, как изменится мир через 50 лет

В эти минуты перед российской молодежью в рамках марафона «Новое знание» выступает бизнесмен и основатель Space X Илон Маск.
Предприниматель ведет открытый диалог, в котором любой желающий может задать вопрос известному инженеру. Так, один из участников всероссийского форума спросил, каким видит Илон Маск наш мир через 50 лет. По словам предпринимателя, изменится в будущем кардинально все.
К слову, вы тоже можете задать свой вопрос известным людям. Марафон продлится до 22 мая. Предполагается, что в нем примут участие 150 известных людей, которые поделятся своим опытом и знанием с молодежью.
Напомним, марафон "Новое Знание" пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.
Развитие общества "Знание" инициировал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".