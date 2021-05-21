Илон Маск рассказал российским школьникам, как изменится мир через 50 лет

В эти минуты перед российской молодежью в рамках марафона «Новое знание» выступает бизнесмен и основатель Space X Илон Маск.

Предприниматель ведет открытый диалог, в котором любой желающий может задать вопрос известному инженеру. Так, один из участников всероссийского форума спросил, каким видит Илон Маск наш мир через 50 лет. По словам предпринимателя, изменится в будущем кардинально все.

Все изменится, будут перемены в технологиях, космические путешествия, исследования ДНК. Я считаю, что в будущем все транспортные средства будут электрическими, кроме ракет, а машины будут оснащены автопилотом Илон Маск

К слову, вы тоже можете задать свой вопрос известным людям. Марафон продлится до 22 мая. Предполагается, что в нем примут участие 150 известных людей, которые поделятся своим опытом и знанием с молодежью.

Напомним, марафон "Новое Знание" пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.