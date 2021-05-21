Дмитрий Песков о «фейках» в интернете: «Это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране»

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков выступил на просветительском марафоне «Новое знание». В открытом диалоге с представителями студенчества России Дмитрий Песков ответил на самые животрепещущие вопросы.
Так, пресс-секретарь Президента высказался о «фейках» и анонимности в интернете. По его словам, это опасные явления, которые могут доставить большое количество проблем любой стране.
Также Дмитрий Песков отметил, что России не приемлет двойных стандартов, однако «на своей шкуре» это испытывает. По словам пресс-секретаря, у России есть реальная сила, которая сейчас находится «на запасном пути».
Напомним, марафон «Новое Знание» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде с 20 по 22 мая. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.
Развитие общества «Знание» инициировал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое «все мы хорошо помним».