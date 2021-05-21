В Уфе иномарка сбила 6-летнего мальчика

Накануне, 20 мая, в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего. Под колёса «Тайоты Королла» попал 6-летний ребёнок.
Инцидент произошёл во дворе дома №167 по улице Революционной. Момент аварии попал на кадры видеорегистратора. На записи хорошо видно, что 43-летняя женщина за рулём иномарки медленно управляет машиной во дворе, но в какой-то момент из-за припаркованного авто выбегает 6-летний мальчик.
С различными травмами ребёнка госпитализировали, однако после оказания медицинской помощи отпустили с родителями.
Видео: ГИБДД РБ.