В Уфе иномарка сбила 6-летнего мальчика

Инцидент произошёл во дворе дома №167 по улице Революционной. Момент аварии попал на кадры видеорегистратора. На записи хорошо видно, что 43-летняя женщина за рулём иномарки медленно управляет машиной во дворе, но в какой-то момент из-за припаркованного авто выбегает 6-летний мальчик.