В Уфе мотоциклист врезался в гараж

Накануне, 20 мая, произошла авария с участием мотоциклиста. Инцидент зафиксирован у дома №8 по улице Семашко.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, авария произошла около девяти часов вечера. 46-летний мужчина на мотоцикле ехал со стороны улицы Мелеузовской. Однако в какой-то момент не справился с управлением и врезался в гараж.

Мотоциклист получил серьёзные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как тяжёлое. В больнице мужчину проверят на наличие спирта в крови.