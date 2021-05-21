В России разрабатывается ужесточение правил выдачи оружия

В России ужесточают правила выдачи оружия. Депутаты Государственной думы внесли изменения в закон «Об оружии» в первом чтении.

Будет запрещено выдавать разрешение на оружие людям с двумя или более судимостями, а также задержанным за пьяным вождением. По мнению представителей Госдумы, ужесточение правил будет способствовать профилактике преступлений, совершаемых с использованием оружия.

Человек, владеющий оружием в Российской Федерации, должен быть адекватным, психически здоровым, уравновешенным и законопослушным гражданином, который уважает права и свободу такого же человека, как он. Рафаэль Марданшин, депутат Госдумы от Башкирии