Радий Хабиров вручил госнаграды спасателям и пожарным Башкирии

У меня нет слов, чтобы выразить свою радость и ощущение от той ситуации и того места, в котором я сейчас нахожусь. Слова благодарности, которые я хочу сказать нашей республике, главе республики за столь высокую оценку моего труда, они несоизмеримы, они очень большие.

Ирина Мухаметзянова, начальник отдела правовой и кадровой работы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС