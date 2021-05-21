Радий Хабиров вручил госнаграды спасателям и пожарным Башкирии

В Уфе сегодня наградили спасателей и пожарных Башкортостана за их самоотверженный труд. Ордена, звания и почетные грамоты вручил руководитель республики Радий Хабиров. Он отметил, что впервые в регионе учреждено звание «Заслуженный спасатель Башкортостана». Всего отмечены заслуги 20 человек и коллектив Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Управления пожарной охраны Уфы.
Глава Башкортостана Радий Хабиров в обращении к работникам экстренных служб поблагодарил их за самоотверженный труд и готовность прийти на помощь в любую минуту. Спасатели из республики не раз выручали в самых сложных чрезвычайных ситуациях и в других российских регионах.