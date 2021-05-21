Радий Хабиров вручил госнаграды спасателям и пожарным Башкирии

В Уфе сегодня наградили спасателей и пожарных Башкортостана за их самоотверженный труд. Ордена, звания и почетные грамоты вручил руководитель республики Радий Хабиров. Он отметил, что впервые в регионе учреждено звание «Заслуженный спасатель Башкортостана». Всего отмечены заслуги 20 человек и коллектив Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Управления пожарной охраны Уфы.

Честно говоря, неожиданно. 25 службы в этом году исполняется. Я думаю, это хороший стимул, в частности, для меня и для нашей молодежи, которая следует за нами, которую мы обучаем, которая в дальнейшем будет работать.  

Юрий Туманов, спасатель первого класса Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России

У меня нет слов, чтобы выразить свою радость и ощущение от той ситуации и того места, в котором я сейчас нахожусь. Слова благодарности, которые я хочу сказать нашей республике, главе республики за столь высокую оценку моего труда, они несоизмеримы, они очень большие. 

Ирина Мухаметзянова, начальник отдела правовой и кадровой работы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Глава Башкортостана Радий Хабиров в обращении к работникам экстренных служб поблагодарил их за самоотверженный труд и готовность прийти на помощь в любую минуту. Спасатели из республики не раз выручали в самых сложных чрезвычайных ситуациях и в других российских регионах.

Фото №1 - Радий Хабиров вручил госнаграды спасателям и пожарным Башкирии

Важно, что вы работаете, прежде всего, на профилактику, упреждение опасных происшествий, используете современное оборудование и технологии. В этом году вы боролись со снежными заносами, затем с последствиями паводка. Не успела пройти большая вода, как в результате аномально жаркой погоды загорелась сухая трава, начались лесные и ландшафтные пожары.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан  
Уфимская волна