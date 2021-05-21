Развязку на Заки Валиди в Уфе откроют на две недели раньше

Развязку на пересечении проспекта Юлаева и улицы Заки Валиди откроют на две недели раньше – 15 августа. Андрей Назаров проинспектировал выполнение дорожных работ на объекте. Премьер-министр правительства республики акцентировал внимание на том, что данная дорога играет очень важную роль для жителей, так как находится на въезде в город.
До начала ремонта по ней ежесуточно проезжало около 125 тысяч автомобилей. Перекрытие путепровода доставляет значительное неудобство водителям. Поэтому все строительные работы должны быть завершены раньше запланированных сроков. В настоящий момент на объекте выполнен демонтаж опор и старых балок пролетного строения, завершены работы по бетонированию свай фундаментов дополнительных секций опор путепровода. Выполнены работы по переустройству линий связи, системы ливневой канализации. После открытия путепровода строители приступят к реконструкции съездов.