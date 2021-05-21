Развязку на Заки Валиди в Уфе откроют на две недели раньше

Развязку на пересечении проспекта Юлаева и улицы Заки Валиди откроют на две недели раньше – 15 августа. Андрей Назаров проинспектировал выполнение дорожных работ на объекте. Премьер-министр правительства республики акцентировал внимание на том, что данная дорога играет очень важную роль для жителей, так как находится на въезде в город.

До начала ремонта по ней ежесуточно проезжало около 125 тысяч автомобилей. Перекрытие путепровода доставляет значительное неудобство водителям. Поэтому все строительные работы должны быть завершены раньше запланированных сроков. В настоящий момент на объекте выполнен демонтаж опор и старых балок пролетного строения, завершены работы по бетонированию свай фундаментов дополнительных секций опор путепровода. Выполнены работы по переустройству линий связи, системы ливневой канализации. После открытия путепровода строители приступят к реконструкции съездов.

Фото №1 - Развязку на Заки Валиди в Уфе откроют на две недели раньше

Несмотря на большой объем работы, видно, что строители справятся. Договорились на 15 августа. Уже в воскресенье откроем движение, а потом будет доделывать здесь съезды. Но самое главное, что не просто здесь восстановим движение, а, по сути, улучшим. Потому что вместо четырех полос будет уже шесть. Это на 50% увеличивает пропускную способность. На проспекте Салават Юлаева появится дополнительная полоса, это тоже даст возможность увеличить скорость на выезд из города.

Андрей Назаров, Премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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