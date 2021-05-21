Развязку на Заки Валиди в Уфе откроют на две недели раньше

Несмотря на большой объем работы, видно, что строители справятся. Договорились на 15 августа. Уже в воскресенье откроем движение, а потом будет доделывать здесь съезды. Но самое главное, что не просто здесь восстановим движение, а, по сути, улучшим. Потому что вместо четырех полос будет уже шесть. Это на 50% увеличивает пропускную способность. На проспекте Салават Юлаева появится дополнительная полоса, это тоже даст возможность увеличить скорость на выезд из города.

Андрей Назаров, Премьер-министр правительства Республики Башкортостан