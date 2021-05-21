Башкирская спортсменка стала победительницей первенства России по тайскому боксу

Ангелина Голубева одержала победу в возрастной категории до 17 лет. Соревнования проходили в Московской области и собрали более 700 лучших молодых спортсменов со всей страны в четырех возрастных категориях. Всего за награды состязаний боролись команды из 48 регионов.

Поездка в Подмосковье для Ангелины Голубевой была очень принципиальной. К своей победе она шла больше трех лет. Впервые попробовала штурмовать эту вершину в 2019 году. В первом же бою судьи отдали победу сопернице, после чего ее тренер признал, что дальше должна была пройти именно Ангелина. В том же году башкирская спортсменка участвовала в Спартакиаде в Анапе. Во втором бою в соперницы ей досталась чемпионка Европы. Вновь победить помешало странное судейство. Достаточно сказать, что оппонентку на скорой увезли в больницу. И вот – долгожданная победа.

Соперница была сильная. Получилось выиграть нокдаунами в первом раунде. Ангелина Голубева, победительница первенства России по тайскому боксу

Из-за карантина и вынужденного простоя подготовиться к соревнованиям было не просто. Без боев прошел целый год. Лишь к концу 2020 года удалось побоксировать в Самаре на местном чемпионате. Также Ангелине удалось отобраться на первенство России по К1 в Якутске. Там девушка заняла третье место. Впереди у Ангелины еще одна серьезная проверка. Чемпионка России заканчивает девятый класс и будет сдавать школьные экзамены. На тренировки Ангелина каждый день ездит в Уфу из деревни Локотки. Тренирует ее Марсель Харисов, который несколько лет назад открыл свой зал единоборств. И успех Ангелины уже не первый для тех, кто здесь занимается.

У нас есть чемпион Европы среди студентов по K1. Парень у нас тайским боксом занимался более четырех лет. Когда в университет поступил, они его выступать по кикбоксингу. Занял в Европе первое место и выполнил звание мастера спорта. Марсель Харисов, тренер Ангелины Голубевой