В Уфе прошла дискуссия в рамках онлайн-марафона «Новое знание»

20-22 мая в России проходит просветительский онлайн-марафон «Новое знание». Активные представители молодёжи и культуры в Уфе не смогли пройти мимо такого важного события.

21 мая в Центре современного искусства «Облака» состоялся просмотр выступления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова – «FakeNews vs Чистое знание» в рамках марафона. Мероприятие прошло при поддержке Регионального отделения Российского общества «Знание».

Просмотр сопровождался активной дискуссией, в которой приняли участие Сергей Алексеевич Ширинкин, Эдуард Вильевич Саитбаталов, Михаил Григорьевич Бреслер, Руслан Хасимьянович Валиев, Дерябина Виктория Викторовна, Тимершин Халиль Асхатович и другие гости. Участники высказали своё мнение о том, что такое «Fake news», как бороться с недостоверной информацией в интернете, обсудили, насколько вредны «фейки» при формировании отношения и мнения о чём-либо.

Разговор не закончился на обсуждении «фейков» в интернете и перешёл в философскую плоскость, где участники попытались найти ответ на вопрос «Что такое чистое знание?».