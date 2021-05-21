До окончания голосования за проекты по благоустройству осталось 10 дней

В проекте участвуют 66 муниципальных образований. Голосовать можно любому гражданину, достигшему 14 лет, на сайтах администраций муниципалитетов через госуслуги, в МФЦ, сбор голосов проходит в торговых центрах с помощью волонтеров, а также голосовать можно на сайте проекта.