Радий Хабиров провел совещание в новом здании Центра управления республикой

Радий Хабиров оценил завершение строительства Центра управления республикой. Его планируют открыть уже в июне. Проект в регионах реализуют по поручению Президента России Владимира Путина.

В здании завершили основные работы, обустраивают инженерные коммуникации и линии связи, идет отделка помещений. В ЦУРе будет аккумулироваться информация, которая позволит охватить все сферы жизнедеятельности Башкортостана. Быстрый доступ к информации позволит оперативно реагировать на ситуации и принимать решения. Первый вице-премьер республики Рустам Муратов представил информационно-аналитическую платформу, предназначенную для мониторинга региона. Она состоит из нескольких функциональных блоков, в их числе 3D-карта Башкортостана с базовыми параметрами развития муниципалитетов, система оценки эффективности высших руководителей, а также социальные показатели качества жизни населения.

Фото №1 - Радий Хабиров провел совещание в новом здании Центра управления республикой

Мы готовим концепцию участия в Петербургском международном экономическом форуме. Он будет называться «Центр управления республикой».

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра Правительства-министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
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