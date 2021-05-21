Радий Хабиров провел совещание в новом здании Центра управления республикой

В здании завершили основные работы, обустраивают инженерные коммуникации и линии связи, идет отделка помещений. В ЦУРе будет аккумулироваться информация, которая позволит охватить все сферы жизнедеятельности Башкортостана. Быстрый доступ к информации позволит оперативно реагировать на ситуации и принимать решения. Первый вице-премьер республики Рустам Муратов представил информационно-аналитическую платформу, предназначенную для мониторинга региона. Она состоит из нескольких функциональных блоков, в их числе 3D-карта Башкортостана с базовыми параметрами развития муниципалитетов, система оценки эффективности высших руководителей, а также социальные показатели качества жизни населения.