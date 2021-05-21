В Уфе презентовали проект будущего Центра спортивной борьбы

Проект Дворца борьбы презентовали сегодня в Уфе. В городе прошло первое заседание Совета по вопросам развития физкультуры и спорта при Главе Башкортостана. Его участниками стали чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, руководители спортивных федераций, ведущие тренеры, представители общественных объединений и НКО.

На повестке дня сразу несколько вопросов: подготовка к первенству мира по спортивной борьбе, которое состоится в столице Башкортостана в августе, а также к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио.

Это проект Дворца борьбы, который сегодня презентовали на Совете. Площадь комплекса составляет порядка 30 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено восемь спортзалов с разным количеством ковров, гостиница и ресторан. Дворец борьбы, конечно, не откроется к августовскому первенству мира в Уфе, но международный турнир должен стать своего рода призывом для будущих спортсменов. Ведь для них в республике и создается серьезная база.

Только в прошлом году ввели в эксплуатацию 104 спортсооружения, 14 спортзалов, три бассейна. В рейтинге по числу спортивных сооружений Башкортостан второй по стране. На первом месте Москва. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Рассказал Радий Хабиров и о предстоящих изменениях программы «Сельский тренер». На грант в 600 тысяч рублей для постройки дома или покупки участка могли рассчитывать наставники с трудоустройством на пять лет в населенных пунктах до 50 тысяч человек. Теперь к программе смогут присоединиться тренеры из сел с жителями до 100 тысяч, причем грант можно будет потратить и на профессиональное образование.

Сегодня программа «Сельский тренер» тиражируется на всю страну. Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

Предстоящее лето станет насыщенным на спортивные события. Впереди Летние игры в Токио. Сейчас на главный форум четырехлетия в состав Олимпийской сборной России включили 12 спортсменов из Башкортостана, Паралимпийской – 18, в том числе два ведущих-атлета. Аккурат между двумя крупными международными спортивными форумами в столице Башкортостана пройдет первенство мира по спортивной борьбе.

Республика примет более 1500 участников более чем из 65 стран мира. С 11 по 15 августа состоится первенство мира по грэпплингу, как тестовое соревнование. А с 16 по 23 августа – первенство мира по вольной борьбе и греко-римской Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан