В Уфе презентовали проект будущего Центра спортивной борьбы

Проект Дворца борьбы презентовали сегодня в Уфе. В городе прошло первое заседание Совета по вопросам развития физкультуры и спорта при Главе Башкортостана. Его участниками стали чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, руководители спортивных федераций, ведущие тренеры, представители общественных объединений и НКО.

На повестке дня сразу несколько вопросов: подготовка к первенству мира по спортивной борьбе, которое состоится в столице Башкортостана в августе, а также к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио.

Это проект Дворца борьбы, который сегодня презентовали на Совете. Площадь комплекса составляет порядка 30 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено восемь спортзалов с разным количеством ковров, гостиница и ресторан. Дворец борьбы, конечно, не откроется к августовскому первенству мира в Уфе, но международный турнир должен стать своего рода призывом для будущих спортсменов. Ведь для них в республике и создается серьезная база.

Только в прошлом году ввели в эксплуатацию 104 спортсооружения, 14 спортзалов, три бассейна. В рейтинге по числу спортивных сооружений Башкортостан второй по стране. На первом месте Москва.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Рассказал Радий Хабиров и о предстоящих изменениях программы «Сельский тренер». На грант в 600 тысяч рублей для постройки дома или покупки участка могли рассчитывать наставники с трудоустройством на пять лет в населенных пунктах до 50 тысяч человек. Теперь к программе смогут присоединиться тренеры из сел с жителями до 100 тысяч, причем грант можно будет потратить и на профессиональное образование.

Фото №1 - В Уфе презентовали проект будущего Центра спортивной борьбы

Сегодня программа «Сельский тренер» тиражируется на всю страну.

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

Предстоящее лето станет насыщенным на спортивные события. Впереди Летние игры в Токио. Сейчас на главный форум четырехлетия в состав Олимпийской сборной России включили 12 спортсменов из Башкортостана, Паралимпийской – 18, в том числе два ведущих-атлета. Аккурат между двумя крупными международными спортивными форумами в столице Башкортостана пройдет первенство мира по спортивной борьбе.

Республика примет более 1500 участников более чем из 65 стран мира. С 11 по 15 августа состоится первенство мира по грэпплингу, как тестовое соревнование. А с 16 по 23 августа – первенство мира по вольной борьбе и греко-римской

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

Участники уфимского первенства мира – будущие олимпийцы, которым предстоит через три года выступать на Играх в Париже. Состав сборной России пока окончательно не определен, возможно, в команду войдут и башкирские борцы. В любом случае уже сейчас спортсменам нужно привыкать к соблюдению  антидопинговых правил. Обсудили и этот вопрос. Исполняющий обязанности директора «РУСАДА» Михаил Буханов констатировал, что за прошлый год в республике было одно нарушение. Завершилось первое заседание Совета по физкультуре и спорту награждением, сразу после которого участники  отправились вновь на свои рабочие места.

Уфимская волна