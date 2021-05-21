В Уфе прошли финальные матчи турнира по волейболу памяти Ульфата Мустафина

В Центре спортивной подготовки Римы Баталовой школьные команды столицы республики разыграли призовые места. Ульфат Мустафин на посту мэра Уфы уделял развитию волейбола большое внимание. К примеру, по его инициативе была создана программа «Волейбол – в каждый двор».

На следующий год мы проведем обязательно по республике. Все районы и города будут задействованы. Оно будет длиться больше: не три месяца, а пять шесть. Но мы хотим охватить как можно больше детей.

Валерий Багметов, председатель Федерации волейбола Республики Башкортостан

За медали боролись школьные команды, которые выиграли районный этап турнира. В состав сборных вошли учащиеся 9-11 классов. У девушек победу одержала гимназия № 16 Кировского района. У юношей не было равных представителям школы №104 имени Шаймуратова.

Хотел выиграть. Все шло к лучшему благодаря тренеру. Он говорил хорошие слова, чтобы мы не волновались. Турнир очень хороший.

Денис Сайфуллин, победитель турнира памяти Ульфата Мустафина
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