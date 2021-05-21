В Уфе прошли финальные матчи турнира по волейболу памяти Ульфата Мустафина

В Центре спортивной подготовки Римы Баталовой школьные команды столицы республики разыграли призовые места. Ульфат Мустафин на посту мэра Уфы уделял развитию волейбола большое внимание. К примеру, по его инициативе была создана программа «Волейбол – в каждый двор».
За медали боролись школьные команды, которые выиграли районный этап турнира. В состав сборных вошли учащиеся 9-11 классов. У девушек победу одержала гимназия № 16 Кировского района. У юношей не было равных представителям школы №104 имени Шаймуратова.