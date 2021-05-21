В Уфе прошли финальные матчи турнира по волейболу памяти Ульфата Мустафина

На следующий год мы проведем обязательно по республике. Все районы и города будут задействованы. Оно будет длиться больше: не три месяца, а пять шесть. Но мы хотим охватить как можно больше детей.

Валерий Багметов, председатель Федерации волейбола Республики Башкортостан