В Башкирии стартовал региональный этап российского чемпионата «Воздушно-инженерная школа»

На аэродроме «Первушино» в Кушнаренковском районе сегодня запустили ракеты. Аппараты, конечно, не те, что взлетают с космодрома «Байконур», а модели сделаны руками учеников школ и колледжей. Все это проходит в рамках регионального отбора российского чемпионата «Воздушно-инженерная школа». С аэродрома в небо поднимались и собранные вручную самолеты и квадрокоптеры.
Полет нормальный, но короткий. Ракета растворяется в воздухе, а уже через пару секунд в небе виден красный купол парашюта. Высота, которая покоряется летательному аппарату, около 400 метров. Это, конечно, не «Восток», но и ее создатели еще не Королевы. Все это сделано руками школьников и студентов. И за время полета ракеты успевают выполнить поставленные задачи.
Но если даже ракета «Союз», над которой работали сотни лучших умов страны, не взлетела с первого раза, то что удивляться техническим накладкам.
Каждая разработка – путь из проб и ошибок. Так как у команд по одному аппарату, второго шанса нет. Труды буквально сгорели. Остатки ракеты пришлось тушить.
А этому коптеру аналогов в мире нет, говорит его создатель Рафаэль Кильметов. Его разработкой он занимается уже несколько лет. За счет сокращения пропеллеров удалось повысить КПД установки, а при столкновение с препятствием коптер может продолжить полет благодаря защите. А кто-то умудряется совместить преимущество сразу двух летательных аппаратов.
Гибрид получился благодаря соединению рамы квадрокоптера и фюзеляжа. За время разработки были и аварийные ситуации – в воздухе сгорел шаговый двигатель. Как раз пригодилась часть от квадрокоптера – сажали с ее помощью.
Но не у всех полет прошел гладко. Один из самолетов едва набрав высоту, ударился о землю. Модель серьезно не пострадала, вскоре ее благополучно запустили в небо. Многие проекты еще находятся в разработке и на чемпионат не попали. К примеру, в Башкирской гимназии готовят помощника для МВД.
Региональный этап российского чемпионата «Воздушно-инженерная школа» в Башкортостане проходит впервые. Лучшие поедут отстаивать честь республики в столицу.