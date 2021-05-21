В Башкирии стартовал региональный этап российского чемпионата «Воздушно-инженерная школа»

На аэродроме «Первушино» в Кушнаренковском районе сегодня запустили ракеты. Аппараты, конечно, не те, что взлетают с космодрома «Байконур», а модели сделаны руками учеников школ и колледжей. Все это проходит в рамках регионального отбора российского чемпионата «Воздушно-инженерная школа». С аэродрома в небо поднимались и собранные вручную самолеты и квадрокоптеры.

Полет нормальный, но короткий. Ракета растворяется в воздухе, а уже через пару секунд в небе виден красный купол парашюта. Высота, которая покоряется летательному аппарату, около 400 метров. Это, конечно, не «Восток», но и ее создатели еще не Королевы. Все это сделано руками школьников и студентов. И за время полета ракеты успевают выполнить поставленные задачи.

Телеметрия предоставит те данные, которые необходимо отправить с той высоты, на которую они запрограммированы. Например, влажность или загрязненность воздуха, температура. Ильгиз Каршанов, директор Уфимского авиационного техникума

Но если даже ракета «Союз», над которой работали сотни лучших умов страны, не взлетела с первого раза, то что удивляться техническим накладкам.

Каждая разработка – путь из проб и ошибок. Так как у команд по одному аппарату, второго шанса нет. Труды буквально сгорели. Остатки ракеты пришлось тушить.

А этому коптеру аналогов в мире нет, говорит его создатель Рафаэль Кильметов. Его разработкой он занимается уже несколько лет. За счет сокращения пропеллеров удалось повысить КПД установки, а при столкновение с препятствием коптер может продолжить полет благодаря защите. А кто-то умудряется совместить преимущество сразу двух летательных аппаратов.

Гибрид получился благодаря соединению рамы квадрокоптера и фюзеляжа. За время разработки были и аварийные ситуации – в воздухе сгорел шаговый двигатель. Как раз пригодилась часть от квадрокоптера – сажали с ее помощью.

У самолета появляются функции вертикального взлета и посадки. Эту модель пришлось дорабатывать, на это уходило много времени. Максим Ежов и Фанис Гизатуллин, студенты филиала УГАТУ г. Кумертау

Но не у всех полет прошел гладко. Один из самолетов едва набрав высоту, ударился о землю. Модель серьезно не пострадала, вскоре ее благополучно запустили в небо. Многие проекты еще находятся в разработке и на чемпионат не попали. К примеру, в Башкирской гимназии готовят помощника для МВД.

Задача будет по базе фотографий искать подходящее лицо. Амир Галикеев, учитель информатики БРГИ им. Рами Гарипова