В Башкирии аграрии опасаются за урожай из-за аномальной жары

В большинстве районов Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Аномальная жара наблюдается в республике с начала мая. До критической может дойти ситуация в сельском хозяйстве. Если сухая погода продержится долгое время, потерь урожая не избежать. Ко всему зной ускорил процесс развития вредителей.

Последние 195 гектаров ячменного поля и посевную в хозяйстве «Урожай» Бураевского района завершат. Пусть и немного, но влага в земле еще остается. Этого должно хватить для всходов, но для дальнейшего развития растений нужны дожди.

Нынче хорошо идет посевная, погода хорошая стоит, без дождей. Один день прошел, после этого нет дождей. Сейчас все их ждут, потому что поля все уже засохли. Разил Сибагатуллин, работник хозяйства «Урожай»

Такого жаркого мая на их памяти еще не было, говорят бураевские аграрии. Хотя что-то похожее наблюдалось в 1974 году. Однако тогда высокие температуры воздуха сочетались с дождями, урожай в итоге собрали хороший. О том, каким будет 2021 год, говорить пока рано.

Влага сейчас для аграриев на вес золота. Чтоб ее максимально сохранить в земле, все поля во время посевной обязательно прикатывали. Иначе при таких температурах и темпах испарения, говорят земледельцы, можно потерять пол урожая.

Отсутствие осадков в мае, скорее всего, уже скажется на урожайности озимых культур. Рожь скоро начнет колоситься, а длина стебля растений не превышает и 30 сантиметров.

Под флаговыми листами уже образуются колосья, вот мы просмотрели, они есть, но они недоразвитые. Если влага будет уменьшаться, мы с озимых тоже неизвестное количество, но не скажу. Пока на сегодняшний день мы теряем. Халил Мингазов, главный агроном Управления сельского хозяйства Бураевского района