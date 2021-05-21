В Башкирии аграрии опасаются за урожай из-за аномальной жары

В большинстве районов Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Аномальная жара наблюдается в республике с начала мая. До критической может дойти ситуация в сельском хозяйстве. Если сухая погода продержится долгое время, потерь урожая не избежать. Ко всему зной ускорил процесс развития вредителей.
Последние 195 гектаров ячменного поля и посевную в хозяйстве «Урожай» Бураевского района завершат. Пусть и немного, но влага в земле еще остается. Этого должно хватить для всходов, но для дальнейшего развития растений нужны дожди.
Такого жаркого мая на их памяти еще не было, говорят бураевские аграрии. Хотя что-то похожее наблюдалось в 1974 году. Однако тогда высокие температуры воздуха сочетались с дождями, урожай в итоге собрали хороший. О том, каким будет 2021 год, говорить пока рано.
Влага сейчас для аграриев на вес золота. Чтоб ее максимально сохранить в земле, все поля во время посевной обязательно прикатывали. Иначе при таких температурах и темпах испарения, говорят земледельцы, можно потерять пол урожая.
Отсутствие осадков в мае, скорее всего, уже скажется на урожайности озимых культур. Рожь скоро начнет колоситься, а длина стебля растений не превышает и 30 сантиметров.
Аномальная для мая погода принесла сельчанам еще одну проблему. Не успела завершиться посевная, пришлось приступить к химобработке растений. Из-за жары быстрее начали развиваться вредители на зерновых культурах. На пшенице уже появилась полосатая хлебная блошка. На сегодняшний день бураевские аграрии обработали 2700 гектаров зерновых.