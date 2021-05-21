Поездом «Орлан» из Уфы в Кумертау уехал пятитысячный пассажир

Юбилей «Орлана». В республике наградили пятитысячного пассажира нового пригородного экспресса «Уфа-Кумертау». Поезд запустили в начале прошлого месяца. Пассажиропоток на этом маршруте вырос на 30% и сегодня достиг отметки в пять тысяч человек. Юбилейным пассажиром оказалась студентка из Мелеуза.

Стоит отметить, что раньше прямого железнодорожного маршрута между Уфой и Кумертау не было. Людям приходилось добираться с пересадками, а время в пути при этом достигало 7 часов. Это вызывало неудобства. Преимущество нового инновационного подвижного состава – не только в скорости.

«Орлан» популярен не только среди жителей Уфы и Кумертау, но и Стерлитамака, Салавата и Мелеуза. Поезд делает там остановки в пути следования. Только за месяц пассажиропоток на этом маршруте вырос на 30%. На сегодня он достиг отметки в 5 тысяч человек. Юбилейным пассажиром оказалась студентка из Мелеуза, с чем ее и поздравили представители Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

«Орлан» – современный дизельный рельсовый автобус, рассчитанный на 130 пассажиров. Он уже стал конкурентом для маршруток и частных такси. Из Кумертау в Уфу экспресс отправляется в 4 утра, из Уфы в Кумертау в 18:39. В будущем планируется не только сократить время в пути, но и удовлетворить потребность пассажиров в увеличении таких составов.