В Уфе завершился Всероссийский форум «Территория женского счастья»

На два дня Конгресс-холл «Торатау» стал площадкой для объединения женщин разных возрастов и интересов. Если первый день больше был посвящён саморазвитию, сегодня больше сделали упор на здоровье прекрасной половины человечества.
Кроха, будто прячась от камеры, закрывает лицо ручками. А ведь малыш уже звезда – родился едва ли не под светом софитов. Схватки у Дилары Исмагиловой начались во время спектакля на форуме «Территория Женского счастья».
До роддома Дилара доехала сама вместе с семьей. На свет родился мальчик, 3,5 кг. Сейчас женщина находится на послеродовом наблюдении.
Не зря вместе со счастьем желают обычно еще и здоровья. Медицинские консультации для мам и тех, кто только задумывается о рождении ребёнка на форуме дали несколько десятков врачей.
Две отдельных зоны. В одной – детские врачи, в другой не только консультируют, но и проводят процедуры для взрослых.
Что такое здоровье? ВОЗ дает определение: это не только отсутствие болезней и физических дефектов, еще и состояние душевного и социального благополучия. То есть, можно сказать, неразрывно со счастьем, которое у каждого свое. Для кого-то оно огромное – в совсем еще крохотном человеке.