В Уфе завершился Всероссийский форум «Территория женского счастья»

На два дня Конгресс-холл «Торатау» стал площадкой для объединения женщин разных возрастов и интересов. Если первый день больше был посвящён саморазвитию, сегодня больше сделали упор на здоровье прекрасной половины человечества.

Кроха, будто прячась от камеры, закрывает лицо ручками. А ведь малыш уже звезда – родился едва ли не под светом софитов. Схватки у Дилары Исмагиловой начались во время спектакля на форуме «Территория Женского счастья».

Предпосылки были, конечно, но у меня был план – попасть на это мероприятие. Не досмотрела, но мне обещали рассказать. Спектакль был очень душевный, с очень важной темой любви. Я считаю, что он на меня повлиял. Дилара Исмагилова

До роддома Дилара доехала сама вместе с семьей. На свет родился мальчик, 3,5 кг. Сейчас женщина находится на послеродовом наблюдении.

Не зря вместе со счастьем желают обычно еще и здоровья. Медицинские консультации для мам и тех, кто только задумывается о рождении ребёнка на форуме дали несколько десятков врачей.

Две отдельных зоны. В одной – детские врачи, в другой не только консультируют, но и проводят процедуры для взрослых.