В Башкирии задержали автобус, в котором незаконно перевозили детей

Перевозил без лицензии. В Туймазинском районе инспекторы ГИБДД задержали водителя автобуса, который перевозил 16 детей без лицензии и документов. В отношении 49-летнего жителя Кумертау составили административный материал.
Ребят, которые ехали на соревнования по дзюдо, доставили в местную гостиницу. Начато разбирательство.
Сегодня же в Абзелиловском районе прямо на ходу загорелся пассажирский автобус. В результате пожара автомобиль получил значительные повреждения. К счастью, погибших и пострадавших нет. По данным «Башинформ», «Пежо Боксер» на маршрутах по перевозке пассажиров не был зарегистрирован.