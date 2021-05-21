В Башкирии задержали автобус, в котором незаконно перевозили детей

Сегодня же в Абзелиловском районе прямо на ходу загорелся пассажирский автобус. В результате пожара автомобиль получил значительные повреждения. К счастью, погибших и пострадавших нет. По данным «Башинформ», «Пежо Боксер» на маршрутах по перевозке пассажиров не был зарегистрирован.